Lille tient son Rouen et verra les 16es de finale

FC Rouen 0-1 Lille

But : Ismaily (22e) pour les Lillois

Expulsion : Benzia (90e) côté rouennais.

L’année lilloise a vraiment de la gueule.

Le stade Robert-Diochon était plein à craquer pour revivre les exploits de la saison passée, mais Lille était tout simplement plus forte. Les supporters rouennais ont profité de leur deuxième match à guichets fermés d’affilée pour voir leurs joueurs, de la pluie, mais aussi une équipe qui marche sur l’eau. Les Lillois n’ont plus perdu depuis mi-septembre, soit 17 matchs. Ce soir, ils se sont sortis d’un match compliqué après une solide première mi-temps. Jonathan David a glissé un ballon Rayan Cherquiniesque pour Ismaily, qui marque son premier but de la saison. Cela a suffi (0-1, 21e).

Mitchell Bakker, couteau suisse de Genesio au vu de son positionnement ailier droit ce soir, a trop ouvert son pied (44e). Jonathan David aussi, cette fois sur le poteau et malgré une jolie feinte de Sahraoui (45e+2). Le FC Rouen, désormais entraîné par Régis Brouard, a perdu ses nerfs dans une fin de match moins maîtrisée par les Lillois. Son milieu central Mustapha Benzia a envoyé un ballon dans la tête de Gabriel Gudmunsson, et s’est fait logiquement expulser (90e). Brouard a concédé sa première défaite, et peut désormais se concentrer sur le Ligue des champions Project de son président Ivan Postel.

Après 63 matchs cette année, Jonathan David va pouvoir enfin souffler.

FC Rouen (3-5-2) : Maraval – Goprou, Sansson, Bassin (cap.), Mbock, Abdelmoula (Diarra, 72e), Benzia, Bezzekhami (Bensoula, 86e) – Benkaid, Lekono Mbondi (Touré, 72e). Entraîneur : Régis Brouard.

Lille (4-2-3-1) : Mannone – Meunier (Alexsandro, 74e), Diakité, Mandi, Ismaily (Gudmunsson, 79e) – Bouaddi, Mukau – Bakker (Haraldsson, 74e), Cabella, Sahraoui (Fernandez-Pardo, 79e) – David (cap.) Entraîneur : Bruno Genesio.

