Strasbourg éjecte Clermont, Toulouse et Reims prennent la porte aux tirs aux buts

Dans un multiplex complètement fou, Strasbourg et Lille ont maîtrisé leur sujet pour se qualifier. Toulouse et Reims ont souffert avant de se faire éliminer aux tirs au but, respectivement à Rouen et Sochaux. Le Havre et Saint-Priest seront également au rendez-vous des huitièmes de finale.

Largement au-dessus, Strasbourg s’est assez aisément imposé sur la pelouse de Clermont (1-3). Longtemps mis en échec par Théo Borne, le jeune portier auvergnat qui faisait ses débuts en professionnels, les Alsaciens prennent finalement l’avantage par Abakar Sylla à bout portant au cœur du premier acte. Et malgré un manque d’efficacité assez dingue, Mouhamadou Diarra double la mise en début de seconde période pour plier l’affaire, avant d’être rejoint au tableau d’affichage par Dilane Bakwa sur une jolie combinaison, puis par Mehdi Zeffane, venu sauver l’honneur des Auvergnats dans les derniers instants. Dans le même temps, Lille a pris son temps pour faire respecter la logique, loin de son carton du tour précédent face au Racing (0-1). Les Dogues sont même heureux de voir l’ouverture du score d’Ababacar Paye refusée pour un contact avec Vito Mannone, puis chahutés pendant de longues minutes. C’est finalement d’un coup franc d’Hakon Haraldsson depuis l’entrée de la surface qu’est venue la solution pour des Nordistes pas plus inspirés. Et incapables de breaker, malgré notamment une barre de Yusuf Yazıcı en fin de partie. Un seul petit but également à Chateauroux, où Le Havre est allé faire parler sa maîtrise (0-1). Un but de filou de Steve Ngoura juste avant les citrons permet au promu de rallier les huitièmes de finale.

Le tenant du titre déjà dehors, Sochaux rugit de nouveau

Après le finaliste nantais samedi, Toulouse s’est également fait montrer la sortie par un club de division inférieure (3-3, 12-11 TAB). Empruntés, les Violets s’inclinent à Rouen au terme d’une rencontre à rebondissements lancée par le but d’Omar Bezzekhami. Le penalty obtenu et transformé par Vincent Sierro, suivi du premier but de la recrue Yann Gboho sur un bel enchaînement, laisse ensuite imaginer que les Toulousains vont pouvoir s’en sortir. Mais c’était compter sans quelques minutes de folie juste avant la pause avec un premier penalty très généreux détourné par Álex Domínguez, puis un deuxième sur le corner suivant, alors que Rouen avait égalisé. Domínguez signe un double arrêt, mais M. Dechepy estime qu’il n’avait pas les pieds sur la ligne, et Valentin Sanson peut finalement marquer sur le troisième essai normand. Totalement relancés, les locaux reprennent les commandes par Sofyane Bouzamoucha, auteur d’une magnifique tête plongeante sur coup franc. Très joli but également pour Rasmus Nicolaisen, auteur d’une demi-volée en pivot sous la barre pour sauver les siens dans le temps additionnel et nous offrir une séance de tirs au but complètement dingue. Après avoir vu l’ensemble des 22 acteurs frapper, il faut attendre le 23e tir pour voir un échec, et il est pour Gabriel Suazo, permettant à Rouen de faire l’exploit.

Surprise toujours, Sochaux a fait éructer un stade Bonal bien garni en venant à bout de Reims (2-2, 5-4 TAB). La bande de Will Still prend pourtant bien vite les devants par Emmanuel Agbadou sur corner, mais Diego Michel fait rugir une première fois tout le Doubs, à la conclusion d’une belle action collective. Un penalty obtenu et marqué par Alex Daho plus tard, il faut un magnifique enroulé du héros Agbadou pour ramener Reims à dix minutes du terme. Mais ce sont bien les Lionceaux qui continuent leur rêve à l’issue des tirs au but après des échecs de Teddy Teuma et Joseph Okumu, malgré une tentative en tribunes pour Dimitri Liénard. Enfin, le petit Poucet Saint-Priest poursuit sa route grâce à une large victoire face à Romorantin (4-1). Un joli coup franc de Morgan Pottier, imité ensuite par Marco Essimi, Sacha Mila sur un cadeau adverse et Alexandre Muller ont permis au club de N3 de s’amuser, avant que Yoann Beaka ne sauve l’honneur pour les visiteurs.

Clermont 1-3 Strasbourg

Buts : Zeffane (88e) pour les Auvergnats // Sylla (32e), Diarra (48e) et Bakwa (60e) pour le Racing

Racing CF 0-1 Lille

But : Haraldsson (33e)

Rouen 3-3, 12-11 TAB Toulouse

Buts : Bezzekhami (16e), Sanson (44e, SP) et Bouzamoucha (64e) pour les Rouennais // Sierro (19e, SP), Gboho (32e) et Nicolaisen (90e+2) pour le TFC

Sochaux 2-2, 5-4 TAB Reims

Buts : Michel (21e) et Daho (45e, SP) pour les Lionceaux // Agbadou (6e et 81e) pour le SDR

Chateauroux 0-1 Le Havre

But : Ngoura (45e)

Saint-Priest 4-1 Romorantin

Buts : Pottier (36e), Essimi (40e), Mila (50e) et Muller (70e) pour Saint-Priest // Beaka (89e) pour Romorantin

