Un investisseur belge en pôle pour reprendre le FC Rouen

Séduit par son parcours en Coupe de France ?

En grande difficulté financière, et tout proche de déposer le bilan, le FC Rouen aurait trouvé sa bouée de sauvetage. Ce vendredi soir, L’Équipe affirme qu’un investisseur belge, avocat de profession, aurait été retenu par le cabinet en charge de la vente (KPMG) pour reprendre le club de National. Le projet présenté par le futur propriétaire serait tellement sérieux, et basé sur le long terme, que les élus locaux auraient déjà donné leur aval concernant la reprise. Si son identité n’a pas filtré, le quotidien croit savoir qu’il avait déjà été intéressé par l’OM, avant le rachat par Frank McCourt.

Le Belge devrait ramener dans ses bagages Bertrand Lebourg, expert en matière juridique et immobilière, qui s’avère également être un grand fan du club. Il pourrait devenir le nouveau directeur administratif et financier, tandis que Maxime d’Ornano, l’entraîneur actuel, aurait déjà été sondé et pourrait conserver sa place sur le banc. La candidature de l’investisseur belge écarte deux propositions étrangères, dont une américaine. Charles Maarek, l’actuel président et actionnaire majoritaire, devrait voir son futur ex-club éviter la banqueroute, sous réserve que l’audience devant la DNCG, prévue le 11 juin, se passe bien.

Déjà maintenu, Rouen accueille Dijon samedi lors de la dernière journée de la saison.