Menacé par des supporters, le président du FC Rouen jette l’éponge

Il ne reste plus qu’à incendier le centre d’entraînement pour imiter les Marseillais jusqu’au bout.

Vendredi dernier, le spectacle n’était pas sur le terrain mais en tribune lors du match entre Rouen et Le Mans (0-1). Selon Paris Normandie, 500 supporters ultras ont tenté de s’en prendre physiquement au président rouennais Charles Maarek. Ce dernier s’est d’abord réfugié dans la tribune Horlaville avant d’être exfiltré par le service d’ordre. Les contestataires remettent en cause sa gestion financière du FC Rouen, auquel la DNCG a retiré cinq points pour défaut de créance en novembre dernier. Menacé et insulté, Charles Maarek a finalement décidé de vendre le club après s’être laissé un week-end pour réfléchir.

Devant les micros de France 3 Normandie, il a expliqué sa décision : « Ce n’est pas parce que je vends qu’il y a des problèmes, j’ai même fait une augmentation de capital. Je vends parce que je ne veux pas continuer à mettre mon énergie là où j’ai tous les vents contre moi. Les supporters ne veulent plus de moi, bon vent à eux, ils n’entendront plus parler de moi ». D’après L’Équipe, plusieurs offres de rachat auraient déjà été formulées. Un « groupement d’entrepreneurs à l’ancrage local » et deux fonds de pension américains seraient intéressés par la reprise des Diables rouges.

On espère quand même les revoir en Ligue 2 pour le derby rouennais.

