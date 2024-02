C’est l’heure de la retraite pour Daisuke Matsui

Une figure de la Ligue 1 des années 2000 s’en va.

L’aventure s’arrête​ là pour Daisuke Matsui. Le milieu de terrain japonais, qui a connu sept pays – dont la France – durant ses 24 années de carrière, raccroche les crampons, comme l’a annoncé son club du YSCC Yokohama ce mardi.

Du haut de ses 42 ans, Matsui compte plus de 564 matchs professionnels en club – dont 148 en Ligue 1 – et 31 capes en sélection japonaise. Dans l’élite française, alors que le club s’appelait encore le MUC 72, le milieu offensif japonais a enflammé le public du stade Léon-Bollée du Mans, lors de son passage de 2004 à 2008, avec 17 buts et 18 passes décisives en 130 matchs, et notamment un trophée de joueur du mois de Ligue 1 en janvier 2006. Dans la Sarthe, ses partenaires s’appelaient Yohann Pelé, Romaric, Laurent Bonnart, Túlio de Melo, Gervinho, Mathieu Coutadeur, Stéphane Sessègnon, Grafite, Mamadou Samassa, Anthony Le Tallec, Marko Baša, Ismaël Bangoura… Le gaucher est ensuite passé par l’AS Saint-Étienne, Grenoble (avec un court prêt au FC Tom Tomsk en Sibérie) et Dijon, avant de passer par la Bulgarie et la Pologne puis de retourner en Asie finir sa carrière.

La génération dorée des Manceaux de Frédéric Hantz et Rudi Garcia est bel et bien une espèce en voie de disparition.

