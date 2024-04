Un lob somptueux inscrit depuis le milieu du terrain au Japon

Hommage à Captain Tsubasa.

En clôture de la 6e journée du championnat nippon, le milieu de terrain des Urawa Reds Diamonds, Thiago Santana, a claqué un superbe lob depuis la ligne médiane. Un golazo tout en maîtrise, de la récupération de balle depuis sa surface, en passant par l’effacement du défenseur dans son dos, jusqu’à décocher ce boulet de canon qui finit sa course dans le but adverse, tel un joueur de la Newpie.

<iframe loading="lazy" title="J.League footballer scores amazing goal from halfway line" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-Fzbl23fAx8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Malgré ce banger, Hiroki Sakai et les siens repartent de Tokyo avec une défaite (2-1) et le but de la saison, qui vient à peine de débuter au Japon. Les Urawa Reds Diamonds pointent à la 10e place de J1 League.

Un but pareil sans les images, c’est frustrant.

Coupe du monde des clubs : Manchester City en finale après sa balade face à Urawa