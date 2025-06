Les Urawa Red Diamonds ne font pas le poids face à River

River Plate 3-1 Urawa Red Diamonds

Buts : Colidio (12e), Driussi (48e) & Meza (73e) pour River // Matsuo (58e SP) pour Urawa

Le match que vous n’avez pas regardé.

Pour son entrée en lice au Mondial des clubs, River Plate a profité d’une plutôt flagrante supériorité pour prendre le dessus (3-1) sur les Urawa Red Diamonds (Japon) au Lumen Field de Seattle. River se place donc en tête du groupe E en attendant le match entre l’Inter et les Rayados de Monterrey, dans la nuit de mardi à mercredi (3h en France).

Après le montant trouvé par Sebastian Driussi (9e), Facundo Colidio a frappé de la tête (1-0, 12e) sur une galette du bien connu Marcos Acuña, ancien de Séville et champion du monde 2022 avec l’Albiceleste. Offensivement, la formation nippone a visiblement eu du mal à comprendre la règle du hors-jeu, et a continué d’encaisser, sur une action catastrophique lors de laquelle Marius Høibråten a raté sa tête en retrait et son portier Shūsaku Nishikawa a raté sa sortie devant Driussi (2-0, 48e), buteur mais sorti en boitant à la suite de cette action.

Réveillée, l’équipe japonaise a tout de même réduit l’écart sur penalty par Yusuke Matsuo (2-1, 58e) après un gros tampon d’Acuña sur Takuro Kaneko. Mais Maximiliano Meza, sur un corner botté par ce même Acuña, a tranquillement redonné un break d’avance aux siens (3-1, 73e).

Deux centres décisifs et un penalty concédé, pour Marcos Acuña : le match parfait du latéral moderne.

