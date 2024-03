La FIFA annule définitivement le match entre la Corée du Nord et le Japon

Il n’y aura pas de match retour entre le Japon et la Corée du Nord dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La FIFA et la Confédération asiatique de football ont annoncé ce dimanche que la rencontre ne sera « ni jouée, ni reprogrammée ». Il n’existe en effet aucune date de libre dans le calendrier international pour déplacer le match. « L’affaire et le résultat de la rencontre vont être soumis au comité de discipline de la FIFA », a indiqué la Fédération internationale. Une victoire sur tapis vert devrait être logiquement accordée aux Nippons, qui officialiseraient dès lors leur ticket pour le tour suivant des qualifications.

Alors que les Japonais s’étaient imposés 1-0 à Tokyo à l’aller, les dirigeants nord-coréens ont brutalement annoncé jeudi dernier que le match retour ne pourrait pas avoir lieu à Pyongyang, sans la moindre justification. L’AFC a dans un premier temps décidé d’organiser la rencontre sur un terrain neutre, pour ensuite annoncer vouloir l’ajourner, sans succès.

Kim Jong-un voulait visiblement offrir les trois points à ses voisins japonais.

Le match entre la Corée du Nord et le Japon finalement ajourné