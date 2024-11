Marquinhos appelle le peuple brésilien à ne pas lâcher la Seleção

Marqui au pays des mélodrames.

Plongés dans une crise de résultats qui dure depuis plusieurs mois, à l’image du nouveau match nul concédé face au Vénézuela (1-1), vendredi, Vinicius Junior et ses copains de la Seleção comptent de moins en moins de soutien au Brésil. En plus des anciens joueurs tels que Rivaldo, qui ne cessent de clamer leur désintérêt pour la sélection, le peuple brésilien s’est lui aussi détourné d’une équipe dans laquelle il ne se reconnaît plus. De quoi inquiéter le capitaine brésilien Marquinhos qui, avant la rencontre face à l’Uruguay, ce mercredi, a appelé au soutien général pour aider les siens à remonter la pente.

« N’abandonnez pas l’équipe brésilienne, ne nous mettez pas de côté, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est mon troisième cycle de Coupe du monde et je peux dire avec certitude que tout le monde ici est venu pour porter le maillot de l’équipe brésilienne avec beaucoup de fierté, beaucoup de foi, beaucoup d’espoir et beaucoup de dignité.

« Ne perdez donc jamais cette passion »

Et de poursuivre : « Nous vivons ce moment comme si c’était le dernier de notre vie, comme s’il s’agissait d’une occasion unique. En ce qui me concerne, chaque fois que je viens ici, c’est avec beaucoup de fierté et de bonheur. Porter le maillot de l’équipe brésilienne est un privilège pour tout le monde ici. Nous savons que de nombreuses personnes soutiennent et suivent l’équipe brésilienne. Nous voyons les enfants à la porte de notre hôtel, qui sont très fiers de voir les joueurs. Ne perdez donc jamais cette passion, car c’est le Brésil, ce sont les Brésiliens et nous, au sein de l’équipe, sommes très fiers et très honorés d’être ici », a déclaré le défenseur de 30 ans.

Ne manquait que les larmes.

