On connaît la date précise du Mondial 2027 féminin au Brésil

En cette semaine de Congrès virtuel à la FIFA – qui doit sceller l’attribution du Mondial masculin 2034 à l’Arabie saoudite –, le point est fait sur d’autres compétitions. C’est le cas de la Coupe du monde féminine 2027, qui se jouera au Brésil, du 24 juin au 25 juillet, avec 32 équipes prêtes à en découdre sous le soleil sud-américain. Une première historique pour le tournoi féminin, qui débarque enfin en terre de cachaça.

11 places pour l’Europe, 3 pour l’Amérique du Sud

Côté quotas, pas de révolution : l’Europe (UEFA) garde ses 11 places, l’Asie (AFC) envoie 6 équipes, l’Afrique (CAF) et l’Amérique du Nord (CONCACAF) alignent 4 tickets chacune, tandis que l’Amérique du Sud (CONMEBOL) et l’Océanie (OFC) s’en contentent respectivement de 3 et 1. Les trois dernières invitations seront mises en jeu lors d’un tournoi de repêchage à dix équipes, programmé entre novembre 2026 et février 2027.

Les matchs se joueront dans une dizaine de stades brésiliens, dont certains ont déjà vibré pour le Mondial masculin 2014. « Ce tournoi historique aura un impact énorme non seulement en Amérique du Sud, mais dans le monde entier », a balancé Gianni.

