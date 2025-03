Neymar fait son grand retour avec le Brésil

Le chemin escarpé du roi.

C’est un évènement au Brésil : pour la première fois depuis octobre 2023, Neymar va retrouver la Seleção. Le sélectionneur Dorival Junior a convoqué le revenant de Santos pour le rassemblement du mois de mars, qui verra les Brésiliens se frotter à la Colombie et à l’Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.

L’ancien Parisien retrouvera, entre autres, Vinicius Junior, Rodrygo et Raphinha pour potentiellement donner le tournis aux défenses adverses. Neymar a retrouvé des couleurs et du temps de jeu dans le championnat brésilien, et pourrait donc améliorer ses statistiques avec le Brésil, avec lequel il compte 128 capes pour 79 buts marqués.

VAI TER NEYMAR NA SELEÇÃO SIM!!! Esses foram os 23 jogadores convocados para a Seleção Brasileira. #brasil #seleçãobrasileira #neymar pic.twitter.com/dCz74HBvAK — Flow Sport Club (@FlowSportClub) March 6, 2025

Après tout, le bonhomme vient seulement de fêter ses 33 ans.

Matheus Cunha raconte avoir très mal vécu de ne pas participer au Mondial 2022