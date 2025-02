Un joueur prouve qu'on peut galérer en Ligue 1 et remporter la Copa América avec le Brésil

Regain de temps de jeu et de confiance pour le Brésilien.

Barré à Reims avec à peine 30 minutes de jeu au compteur cette saison en Ligue 1, Gabriel Moscardo a trouvé en ce début 2025 un nouveau souffle en sélection. Avec les U20 du Brésil, le milieu défensif de 19 ans qui appartient au PSG vient de remporter la Copa América des jeunes, en battant le Chili sur score de 3-0. Il ne s’agissait pas là d’une finale, mais du dernier match d’un championnat de six équipes (avec l’Argentine, la Colombie, le Paraguay, l’Uruguay et le Chili) où les quatre premières obtiennent une qualification pour le Mondial U20.

OFICIAL! Argentina perde para o Paraguai, e o Brasil é campeão do Sul-Americano sub-20! 🏆🇧🇷 📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/rL6GU119Mh — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 17, 2025

De quoi se rassurer avant de se réattaquer à la Ligue 1

Le Brésil de Moscardo a donc fini premier de cette compétition, avec quatre succès et un match nul lors du second tour. La compétition avait pourtant très mal commencé le 25 janvier, où les Brésiliens se sont fait balayés 6-0 contre l’Argentine. Mais au final, le titre est bien là. Moscardo rentre en France avec un joli temps de jeu dans les pattes depuis fin janvier, avec huit titularisations sur neuf pendant toute la compétition avec en prime un but inscrit et une passe décisive.

De quoi peut-être faire changer d’avis le staff rémois sur son statut de remplaçant en Champagne, maintenant que Luka Elsner n’est plus là et que les résultats du club sont en berne. Les prochains mois de Moscardo en Ligue 1 pourraient aussi déterminer son statut au PSG la saison prochaine.

Place au Moscardo Show !

