Rivaldo : « Le Brésil ne fait plus peur à personne »

La Seleção devenue banale ?

La Copa América s’est achevée au stade des quarts de finale pour le Brésil, après une séance de tirs au but perdue contre l’Uruguay. Malgré les excuses de Vinícius Júnior prenant la responsabilité de cet échec, les critiquent pleuvent sur la Seleção et son statut dans le football mondial. Une seule demi-finale (en 2014, et une humiliation contre l’Allemagne 7 buts à 1) en Coupe du monde depuis leur sacre en 2002, et une seule victoire en Copa América (en 2019) depuis 2011, le bilan est maigre pour une des nations majeures de l’histoire du football.

Alors que le peuple brésilien tombait déjà en désamour de sa sélection, c’est aujourd’hui Rivaldo, autre légende brésilienne, qui se fend de critiques, teintées d’un constat terrible dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport : « Je parle en tant qu’ancien joueur de la sélection. […] La Copa América du Brésil a été une honte. Les joueurs doivent passer un cap, précisément en matière de qualité et de charisme. » Les joueurs justement, cible précise des critiques du Ballon d’or 1999 qui en remet une couche : « Nous avons beaucoup de joueurs qui n’avaient pas l’expérience nécessaire pour jouer des matchs si importants pour la sélection. Le Brésil n’avait pas de joueurs prêts pour la Copa América. Maintenant, on nous voit comme des inexpérimentés, on ne fait plus peur à personne. »

Mais où sont passés les artistes du Joga Bonito ?

Vinícius : « C’est de ma faute »