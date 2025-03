Roberto De Zerbi explique sa gestion de Greenwood et réclame plus de dribbles

Le travail paie.

À la veille retrouver la Ligue 1 contre le Stade de Reims, le coach de l’OM Roberto De Zerbi a clarifié ses choix dans sa manière de gérer son groupe. Interrogé sur la gestion de Mason Greenwood qu’on a récemment vu sur le banc, notamment lors du Classique, l’entraîneur italien s’est justifié avec clarté en conférence de presse : « Si un joueur ne donne pas 100 % à l’entraînement, il va sur le banc. Greenwood a accepté de s’entraîner avec mon staff alors que les autres n’étaient pas là. Quand il pousse et s’engage physiquement, dans mon équipe, c’est lui qui joue avec les dix autres. S’il ne pousse pas assez et ne fait pas ce qui lui est demandé, je fais mes choix, et il reste sur le banc. Demain, il jouera. » Un management clair : quel que soit le statut du joueur, il a l’obligation de s’investir pleinement aux entraînements, sinon il ne jouera pas. Pour rappel, l’Anglais est le meilleur buteur olympien cette saison.

De Zerbi veut plus de dribbles

Il a ensuite avoué être insatisfait de la qualité de dribble de son équipe. « J’ai vu qu’on était une des dernières équipes au niveau des dribbles. Ça n’a encore jamais été le cas avec les équipes que j’ai entraînées », a-t-il confié. L’ancien joueur de Manchester United a certainement la meilleure qualité de dribble de l’effectif marseillais cette saison. Ainsi un retour en forme de l’ailier, accompagné de la confiance de son entraîneur, pourrait remédier à cette lacune.

Ce samedi, Greenwood devrait casser des Reims.

Qui est Clément Goguey, le numéro un de la draft de la Kings League France ?