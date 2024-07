Vinícius : « C’est de ma faute »

Vini mais pas vici.

Déjà éliminé de la Copa América par l’Uruguay, le Brésil fait grise mine et navigue à vue entre les critiques acerbes de ses anciennes gloires. C’est dans ce contexte névrosant que Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, s’est excusée auprès des fans suite à la sortie de route prématurée de la Seleção, lui qui était suspendu pour le quart de finale : « La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir. On doit réussir à gérer la défaite, c’est le moment où le sentiment de frustration reprend le dessus. Une fois de plus, j’ai pris deux cartons jaunes qui auraient pu être évités. Une fois de plus, j’ai assisté à l’élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c’était de ma faute. Je m’en excuse. Je mérite les critiques. Heureusement, ma carrière en équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, on remettra notre équipe nationale à sa place. Nous reviendrons au sommet », s’est exprimé l’ailier gauche et candidat au Ballon d’or 2024, sur Instagram.

