Kylian Mbappé revient sur son absence lors du dernier rassemblement des Bleus

Des nouvelles du capitaine.

Tranquille vainqueur de Leganés ce dimanche à l’extérieur, le Real Madrid a pu compter sur un but de Kylian Mbappé (admirablement servi par Vinícius) pour ouvrir le score avant de dérouler (0-3). Si tout n’a pas été parfait de la part du Français, il a mis fin à une disette de plus d’un mois, et a retrouvé son couloir gauche qu’il aime tant. « Je crois que j’ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque », est-il revenu au micro de Real Madrid TV après le succès.

Il a également été interrogé sur son absence en équipe de France qui lui a fait passer la trêve internationale à Madrid, avec les jeunes pousses du Castilla. « Ça m’a fait beaucoup de bien de m’entraîner ici, d’être avec les jeunes de la réserve aussi que je ne connaissais pas et qui ont beaucoup de qualité. Ça m’a été bénéfique de courir, de m’entraîner, et je l’ai vu aujourd’hui parce que j’étais bien physiquement », s’est-il réjoui.

Il va faire comme les joueurs NBA à ne venir en sélection que lors des grosses compétitions.

