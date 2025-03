Canal+ ressort quelques inédits de l’interview de Kylian Mbappé dans l’émission Clique

Du rab de Kyks.

Le 8 décembre dernier, Kylian Mbappé était l’invité d’une émission spéciale de Clique diffusée sur Canal+. Sa première sortie médiatique depuis ses débuts compliqués au Real Madrid et son absence en équipe de France. Et si depuis, tout semble aller mieux pour l’attaquant, la chaîne cryptée a décidé d’attendre ce mercredi – juste après PSG-Liverpool – pour diffuser des extraits inédits.

Émission spéciale foot avec les inédits du Clique x Kylian Mbappé et des extraits d'Aurélien Tchouaméni, ce soir à 19H10 en clair sur CANAL+. pic.twitter.com/T2L1N36EJR — CLIQUE (@cliquetv) March 5, 2025

Au menu, des séquences où il est revenu sur sa relation avec Neymar et Messi au PSG – « On a réuni des joueurs que tu ne réunis qu’à la Playstation. C’est vrai qu’on n’a pas gagné la Ligue des champions, mais on a fait rêver tellement de gamins… » –, sa vitesse qui est innée, son exposition médiatique, son rapport à la religion ou son après-carrière – « Je ne vais pas m’ennuyer » – avec des phrases dignes de LinkedIn : « Le foot, c’est un CDD, mais l’homme, c’est un CDI. »

Une question d’intimité

On sait aussi pourquoi il parle de lui à la troisième personne : « Parce qu’il y a le Kylian que je suis, qui est un gars simple, mais aussi le Kylian et ce qu’il représente, le Kylian qui appartient à tout le monde. » Et ce, jusque dans les rues de Neuilly lorsqu’il promène son chien et est importuné par « la mamie qui va chercher sa baguette ».

C’est finalement pour sa famille que les répercussions sont les plus directes, comme lors du divorce de ses parents. « On en parle à la télé et tout… C’est devenu le divorce national, un divorce français, soupire-t-il, affalé dans le canapé. Après mes parents sont heureux, ils s’entendent super bien, mais imagine ça se finit pas bien, que chacun se fait la guerre : tu fais comment ? Mais ça a été encore plus compliqué pour mon petit frère, qui a eu une enfance compliquée parce qu’il est le frère de Kylian. »

L’entretien se déroulait en pleine tempête de « l’affaire de Stockholm ». Si l’enquête est désormais close, le capitaine des Bleus avait apporté son regard sur cette histoire : « Ce sont des choses débarquent dans ta vie et que tu ne vois pas venir. J’ai rien reçu, pas de convocation, je ne suis pas concerné. Ça ne m’a pas pesé même si ça a fait beaucoup de bruit. »

Beaucoup moins que sa prestation mardi contre l’Atlético, et c’est bien ça le problème.

