Neymar a la Coupe du monde 2026 dans le viseur

Encore un coup de bluff du Brésilien ?

Ce dimanche 15 décembre sortira une interview de Neymar dans le Bartoli Time de RMC, dans laquelle il se confie sur sa carrière et abordera ses ambitions et projets d’avenir. La grosse déclaration à retenir ? La superstar brésilienne a partagé son envie de jouer sa quatrième et dernière Coupe du monde en 2026, qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, et aura soufflé entre-temps sa 34e bougie.

Neymar est-il encore un footballeur ?

Alors que son dernier match remonte au 18 octobre 2023 dans son club d’Al-Hilal en Arabie saoudite, l’ancien Parisien est loin de ses années fastes. Mais le garçon de Santos ne perd pas espoir de revenir au sommet. « Évidemment que la Coupe du monde est l’objectif pour tous les joueurs. Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club. » Le challenge s’annonce compliqué pour lui qui n’est pas épargné par les blessures, évolue dans un championnat mineur et voit des joueurs comme Vinícius ou Raphinha prendre le lead dans une Seleção en pleine transition.

Au pire, il pourra toujours postuler comme bénévole.

