Le Japon bat facilement le Nigeria et file en quarts

Japon 3-1 Nigeria

Buts : Hamano (22e), Tanaka (32e) et Kitagawa (45e+5) pour le Japon // Echegini (42e) pour le Nigeria

Une première période animée, et c’est réglé.

Dans un stade de la Beaujoire très loin d’être plein, le Japon a assuré la deuxième place du groupe, derrière l’Espagne, et se qualifie en quarts de finale en s’imposant facilement contre le Nigeria (3-1). Les Japonaises ont ouvert le score au bout d’une vingtaine de minutes. Lancée en profondeur côté gauche, Riko Ueki centre devant le but pour Maika Hamano qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans les cages de Chiamaka Nnadozie (1-0, 22e). Les joueuses de Futoshi Ikeda ont fait le break dix minutes plus tard, grâce à Mina Tanaka. Après que la tête de Ueki a rebondi sur la transversale, l’attaquante japonaise reprend du pied et trompe la gardienne adverse côté gauche (2-0, 32e).

Les Nigérianes ont eu le droit à un petit bol d’air frais en inscrivant leur premier – et seul – but du tournoi, par Jennifer Echegini. De l’extérieur de la surface, la recrue du PSG frappe en une touche et trouve la lucarne gauche (2-1, 42e). Mais les espoirs ont été de courte durée après la faute de la Rémoise Demehin sur la deuxième buteuse de la rencontre dans le temps additionnel de la première période. Kitagawa se charge du coup franc, enroule du pied gauche et le ballon finit dans le petit filet, intouchable pour la gardienne (3-1, 45e+5). Les Japonaises ont cru obtenir un penalty après une poussette dans la surface mais l’arbitre, appelée par la VAR, a finalement choisi de rester sur sa décision initiale.

Une décision sans conséquence pour les Japonaises, qui attendent désormais de connaître leur adversaire.

Japon (5-3-2) : Yamashita – Kitagawa (Miyagawa, 60e), Ishikawa, Kumagai, Takahashi, Moriya (Chiba, 80e) – Hayashi, Hasegawa, Hamano – Ueki (Tanikawa, 90e+3), Tanaka (Seike, 46e). Sélectionneur : Futoshi Ikeda.

Nigeria (4-2-3-1) : Ndadozie – Okeke (Payne, 46e), Demehin, Ohale, Alozie – Abiodun (Okoronkwo, 75e), Ucheibe – Oyedupe, Echegini, Ajibade – Oshoala (Ihezuo, 60e). Sélectionneur : Randy Waldrum.

