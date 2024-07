JO : les Japonaises glacent le Brésil, la Colombie maîtrise la Nouvelle-Zélande

Brésil 1-2 Japon

Buts : Jheniffer (56e) pour le Brésil // Kumagai (90e+2, SP) & Tanikawa (90e+6) pour le Japon

Alors qu’elles avaient piégé le Japon, les Brésiliennes se sont fait retourner dans le temps additionnel, au Parc des princes, avec notamment un banger signé Momoko Tanikawa à la 90e+6 : un lob de 35 mètres, en première intention, sur sur une erreur de relance brésilienne. L’Espagne, le Japon et le Brésil sont à égalité… avant le match de la Roja contre le Nigéria, qui a débuté à 19 heures.

En première, les Nippones avaient maîtrisé le jeu sans conclure, notamment à cause d’une Mina Tanaka maladroite sur un bon ballon venu de la droite (19e) et sur penalty après une main de Rafaelle (45e+3). Le Brésil pensait faire le hold-up grâce à Jheniffer Cordinali (56e), qui avait profité du très bon travail de l’éternelle Marta (38 ans) et d’une offrande de Priscila. Hasard ou non, c’est à la sortie de Marta (85e) que les Japonaises ont retourné le match, dans un temps additionnel fou, avec un penalty, cette fois transformé par Saki Kumagai après une autre main signée Yasmim (90e+2), et l’inspiration de Momoko Tanikawa, entrée 16 minutes plus tôt.

Nouvelle-Zélande 0-2 Colombie

Buts : Restrepo (27e) & L. Santos (72e) pour les Cafeteras

Dans l’autre match de l’après-midi, à Lyon, la Colombie n’a pas tremblé au moment d’écarter la pauvre Nouvelle-Zélande. Marcela Restrepo, d’une belle volée à la lisière de la surface à la 27e (un but qu’elle a dédié à sa coéquipière Mayra Ramírez blessée lors de la première journée), et Leicy Santos à la 72e, ont logiquement offert la victoire aux Cafeteras, qui rejoignent les Bleues au classement (3 points) avant le France-Canada de ce dimanche soir. Manuela Vanegas avait également trouvé la barre juste avant l’entracte (45e+3).

🇨🇴 La dedicatoria de Marcela Restrepo en el gol de la Selección Colombia a Mayra Ramírez, expulsada en el debut y hoy en la tribuna: pic.twitter.com/mJPZtP0wp7 — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 28, 2024

