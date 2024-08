Le Brésil fait chuter l'Espagne et défiera les Etats-Unis en finale

Brésil 4-2 Espagne

But : Paredes (6e, CSC), Gabi Portilho (45e+4), Adriana (71e) et Kerolin (90e+1) pour le Brésil // Paralluelo (85e et 90e+11) pour l’Espagne

Coup de tonnerre à Marseille !

Déjà tombeuses des Bleues en quart de finale, les Brésiliennes ont récidivé ce mardi soir. Cette fois, les victimes sont les championnes du monde en titre espagnoles, balayées par la furia auriverde (4-2). Les vice-championnes olympiques d’Athènes et Pékin ont une nouvelle occasion d’aller chercher l’or, de nouveau face aux Etats-Unis.

#Paris2024 | ⚽️🇧🇷 1-0 POUR LE BRÉSIL ! Coll manque complétement son dégagement et envoie le ballon directement sur sa coéquipière. Quelle surprise ! 📺 À suivre en direct par ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/lJSs31eHc6 — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2024

Tout a parfaitement débuté pour les sud-américaines, devant d’entrée grâce à une incroyable boulette de Cata Coll, qui dégage directement dans Irène Paredes (1-0, 6e). Déjà miraculées en quarts, les Espagnoles sont méconnaissables et concèdent de très nombreuses occasions franches à Ludmila ou Priscila. Et c’est finalement Gabi Portilho qui fait tomber le couperet juste avant la pause, à la retombée d’un centre de Yasmim (2-0, 45e+4).

Enfin entreprenantes au retour des vestiaires, les protégées de Montsé Tomé menacent enfin légèrement, mais Lorena se détend pour détourner la frappe de Jenni Hermoso. Dans la minute qui suit, Adriana plie l’affaire de la tête à bout portant, concluant une action qui l’avait vue frapper la barre un instant auparavant (3-0, 71e). Les réductions du score de Salma Paralluelo (3-1, 85e) puis (4-2, 90e+11) n’y changent rien : Alexia Putellas échoue elle sur la barre (86e) et c’est le Brésil qui défiera les Etats-Unis en finale quand l’Espagne devra battre l’Allemagne pour s’offrir le bronze. Surtout qu’au moment où le quatrième arbitre annonce quinze minutes de temps additionnel, Coll se troue à nouveau, offrant le break à Kerolin (4-1, 90e+1).

Non, l’Espagne ne règnera pas (tout à fait) en maître sur le football cet été.

Pronostic Brésil Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des JO 2024