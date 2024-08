JO 2024 : Les Etats-Unis viennent à bout de l’Allemagne et s’invitent en finale

Etats-Unis 1-0, AP Allemagne

But : Smith (95e)

Le retour des reines.

Battues en demi-finales par le Canada à Tokyo, les Américaines n’ont cette fois pas cédé face à l’Allemagne dans un Groupama Stadium qui continue de leur porter chance. S’il leur aura fallu attendre un but de Sophia Smith en prolongations, elles s’offrent une sixième finale aux Jeux olympiques et tenteront de remporter leur première médaille d’or depuis 2012.

Privées d’Alexandra Popp, les Allemandes ont longtemps fait douter l’armada américaine, Lindsey Horan et ses coéquipières peinant à se créer de franches occasions de but. Peu après l’heure de jeu pourtant, Mallory Swanson manque une grande opportunité d’ouvrir le score. Et si Jule Brand fait passer un dernier frisson sur le but américain dans le temps additionnel, c’est bien en prolongations que les deux équipes doivent se départager. Le moment choisi par Sophia Smith pour enfin débloquer la situation, bien lancée en profondeur pour profiter des largesses défensives adverses (1-0, 95e).

Rendez-vous samedi, face au Brésil ou à l’Espagne.