Pronostic Etats-Unis Allemagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des JO 2024

Les Etats-Unis domptent l’Allemagne

Les Etats-Unis sont arrivés en faisant partie des favorites de cette compétition des Jeux Olympiques. Malgré un léger déclin constaté lors des dernières années, la sélection US aux 4 titres olympiques fait toujours des Jeux une priorité. Lors de la phase de poule, les joueuses d’Emma Hayes ont réalisé un parcours parfait. D’abord en dominant la Zambie (3-0) puis en infligeant une lourde défaite à l’Allemagne (4-1) qu’elle retrouve ce mardi en demi-finale. Pour conclure, les Américaines avaient dominé l’Australie (1-2). Sortis premières d’un groupe compliqué, les partenaires de la Lyonnaise Horan ont rencontré plus de difficultés en quarts de finale face au Japon qui a confirmé son retour au premier plan. Contraints de disputer les prolongations, les Etats-Unis ont finalement ouvert le score par Trinity Rodman, qui a permis à sa sélection d’intégrer le dernier carré. En plus de la fille de l’ancienne star de la NBA ou de Horan, les USA peuvent compter sur les excellentes Swanson et Smith.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

LAllemagne est elle aussi une nation forte du foot féminin. Finaliste du dernier Euro face à l’Angleterre, la sélection allemande s’est en revanche manquée en Coupe du Monde en étant sortie dès la phase de poule. Déterminée à se relancer lors de ces JO, l’Allemagne a parfaitement lancé son tournoi en dominant brillamment l’Australie (3-0). Ensuite, les joueuses allemandes ont enregistré une lourde défaite face aux … Etats-Unis (4-1). Finalement, les joueuses d’Horst Hrubesch ont décroché leur qualif’ en dominant facilement la Zambie (4-1). En quart de finale, les partenaires de Popp ont souffert face au Canada, mais ont décroché leur ticket pour les demi-finales en s’imposant lors des tirs aux buts, avec une très bonne Berger dans les cages. Pour prendre leur revanche sur les USA, le sélectionneur allemand compte sur les Schuller, Popp, Buhl, Minge ou encore Berger donc. Invaincue lors de ce tournoi, les Etats-Unis devraient de nouveau prendre le meilleur sur l’Allemagne et filer en finale.

► Le pari « Victoire Etats-Unis » est coté à 1,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 196€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Swanson buteur » est coté à 3,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 315€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Etats-Unis Allemagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Etats-Unis Allemagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Etats-Unis Allemagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Etats-Unis Allemagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Valentín Carboni à l'OM : il y a tout pour une belle histoire d'amour