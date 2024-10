Carlo Ancelotti et Emma Hayes sont les meilleurs coachs de la saison

Donner un trophée à quelqu’un qui n’est pas là, c’est inutile.

Les meilleurs coachs d’une équipe féminine et d’une équipe masculine ont un point commun : ils ne sont pas au théâtre du Châtelet. Emma Hayes d’abord, a remporté le trophée Johan Cruyff, décerné pour la première fois à l’occasion de la 68e édition du Ballon d’Or. Cette année, l’Anglaise a fait coup double, et a tout raflé. Avec Chelsea, puis avec la sélection américaine. Une finale de Coupe de la Ligue, une demi-finale de Ligue des champions et un championnat d’Angleterre dans sa besace, elle a filé juste après à Paris remporter les JO avec la sélection américaine. Sans barrière de la langue, c’est plus facile.

Malgré une Ligue des champions, un championnat et une coupe d’Espagne avec le FC Barcelone la saison dernière, Jonatan Giráldez ne lui a pas récupéré le trophée.

Côté football masculin, Carlo Ancelotti a devancé Xabi Alonso et Luis de la Fuente pour inscrire son nom à ce trophée. Avec une Liga, une Ligue des champions, une Supercoupe d’Espagne et une Supercoupe d’Europe, l’Italien le remporte logiquement.

Il s’en fout du trophée.

