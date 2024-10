L’incroyable double parade de Giorgi Mamardashvili

Mamar mia.

Les réflexes de Giorgi Mamardashvili, le gardien de Liverpool prêté à Valence, se portent comme un charme. Dimanche, il est venu écœurer l’attaque de Getafe en réalisant une double parade sensationnelle dans les tout derniers instants de la rencontre, juste après avoir encaissé un peno qui venait de remettre les deux équipes à égalité.

L’une des révélations du dernier Euro avec la Géorgie a d’abord repoussé de la main gauche une tête de Yildirim, détournée par les abdominaux de son propre défenseur. Le numéro 10 de Getafe a alors tenté une reprise acrobatique à bout portant, mais le gardien de 24 ans a une nouvelle fois répondu présent en détournant le ballon du bout des doigts après s’être relevé à la vitesse de la lumière. C’est magnifique, et ça permet surtout à son équipe, toujours engluée à la dernière place de Liga, de prendre un point.

What an incredible double save by Giorgi Mamardashvili (24) as he denies Getafe from winning the game in the 97th minute. 🧤🇬🇪 pic.twitter.com/vF7AoHsMct

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 27, 2024