Une révélation géorgienne de l’Euro 2024 signe à Liverpool

Voilà, il est là le transfert de l’été.

Époustouflant durant l’Euro 2024 dans les buts de la Géorgie, Giorgi Mamardashvili a attiré les convoitises d’un des plus grands clubs du monde : Liverpool. Ce mardi, les Reds ont annoncé qu’ils avaient réussi à mettre le grappin sur la révélation de la compétition internationale pour un montant estimé à 35 millions d’euros. Pour l’heure, le portier va garder les couleurs de Valence durant la saison avant de s’envoler vers l’Angleterre en vue de l’exercice 2025-2026.

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024