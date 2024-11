Valence décortique le Betis et n’est plus lanterne rouge

Valence 4-2 Real Betis

Buts : Tárrega (8e), Duro (50e et 53e) et D. López (56e) pour les Ches // Duro CSC (14e) et Ávila (66e) pour les Béticos

Un signe de vie dans la nuit noire !

Rien ne l’indiquait vraiment, mais Valence a sorti le bleu de chauffe contre le Real Betis ce samedi (4-2), atteignant enfin le cap des 10 points après 14 journées de Liga, et laissant la dernière place au Real Valladolid. Si le club che a mis le feu au retour des vestiaires, avec trois buts en 6 minutes, il a aussi ouvert le score, par l’entremise de César Tárrega (1-0, 8e), avant qu’Hugo Duro ne se trompe de côté sur un coup franc rentrant des Verdiblancos, et ne marque contre son camp (1-1, 14e).

Duro mal

Pour autant et pour se rattraper, le buteur valencien a claqué un doublé au début du second acte (2-1, 50e et 3-1, 53e). laissant le jeune Diego López planter le quatrième (4-1, 56e). Tant pis pour le pion d’Ezequiel « Chimy » Ávila (4-2, 66e), qui n’a en rien changé la physionomie d’un match marqué par un long et poignant hommage aux victimes des inondations meurtrières dans la région de Valence.