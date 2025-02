La technique du Celta pour contrer les chants nazis de certains fans du Betis

Combattre le feu par le feu.

Non, ça ne veut pas dire être encore plus nazi que son voisin, mais chanter plus fort que lui. Ce samedi, le Celta de Vigo accueillait le Betis et, avec toute l’hospitalité qui sied aux Galiciens, leur a fait reprendre la route avec la queue entre les jambes (3-2). Antony, fraîchement débarqué, avait pourtant bien lancé les siens.

La musique pour abattre l’ennemi

Pour fêter la défaite, certains ultras du Betis ont décidé comme Anakin de rejoindre le côté obscur. La recette : lancer de multiples chants et saluts nazis. Bien que ces dernières levées de bras aient été rebrandées par Elon Musk de « salut romain », côté Celta, personne n’a eu envie de laisser passer.

⚽️Ontem, no Estádio de Balaídos, casa do Celta de Vigo, a claque de ultras fascistas do Betis fez por diversas vezes saudações nazis após a derrota. A resposta foi genial com o nosso “Grândola, Vila Morena”, o hino da Revolução dos Cravos em Portugal. 🌹Fascismo Nunca Mais! pic.twitter.com/sTKKr7i2T2 — José Carlos Barbosa (@zecarlosbarbosa) February 9, 2025

C’est alors qu’entre en scène un joueur qu’on ne voit jamais sur la feuille de match : l’ingé son du stade. Pas de VAR, pas d’annonce sponsorisée, juste un bon vieux contre-pied sonore. Au micro ? Grândola, Vila Morena. L’hymne de la révolution des Œillets, celui qui, en 1974, a sifflé la fin de la dictature portugaise et ouvert la voie à la démocratie.

Un morceau autrefois interdit sous le dictateur Salazar, devenu un symbole de résistance et d’antifascisme. Un son qui claque plus fort que n’importe quel chant de dégénérés.

They not like us comme la mi-temps du Superbowl.

