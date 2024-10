Le message de soutien de Karim Benzema pour Vinícius Júnior

Déçu est le Nueve.

Battu par Rodri à la surprise générale, ce lundi, dans la course au Ballon d’or 2024, Vinícius Júnior a reçu le soutien de nombre de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers au Real Madrid, dans la foulée. Parmi eux, les Français Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, par exemple, qui n’ont pas compris le choix Rodri, mais aussi… Karim Benzema.

Karim Benzema sur Instagram : "Trop fort 🥶🥶.." pic.twitter.com/lDGg1hLE5B — Edition Merengue (@EditionMerengue) October 28, 2024

Après l’officialisation du sacre du milieu de terrain espagnol, toute la toile attendait la réaction du natif de Lyon via un proverbe aussi cinglant qu’insensé à base de « charbon » et de « fumier ». Finalement, l’ancien numéro 9 du Real a fait assez soft. « Trop fort », écrit le Ballon d’or 2022 sur son compte Instagram avec une photo de Vinícius et lui.

Il fut un temps où KBNueve se demandait si son jeune partenaire ne jouait pas contre le Real.

Nacho pourrait rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad