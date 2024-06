Nacho pourrait rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad

Re-Al Madrid.

Après six Ligues des champions remportées sous les couleurs du Real, Nacho devrait faire ses valises et quitter son club de toujours. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central, en fin de contrat, est prêt à s’envoler vers l’Arabie saoudite afin de rejoindre Al-Ittihad. Un an après avoir recruté le Ballon d’or en titre Karim Benzema ou N’Golo Kanté, le club de Djeddah, cinquième de Saudi Pro League après avoir encaissé 54 buts (soit la deuxième pire défense de la première partie de tableau du championnat), cherche à renforcer sa défense centrale où aucun joueur n’était arrivé la saison dernière.

Le départ de Nacho pourrait toutefois avoir un impact sur la Ligue 1, et plus précisément le LOSC. En effet, Leny Yoro devrait également quitter Lille et pourrait ainsi rejoindre le Real Madrid, qui travaille sur ce dossier depuis de longs mois. Pas rassasié après avoir attiré Kylian Mbappé, le club madrilène serait donc prêt à griller une nouvelle fois la priorité au Paris Saint-Germain à propos du défenseur central français de 18 ans.

Nacho préfère sûrement la trajectoire de Kanté, de retour en équipe de France, que celle de Benzema, au fond du trou.

