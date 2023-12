9 destinations pour Karim Benzema

→ Real Madrid

Lorsqu’il a quitté le Real Madrid, Karim Benzema a abandonné un club et ses supporters à leur triste sort : celui de vivre sans numéro 9. Mais Jude Bellingham est arrivé et a décidé de n’en faire qu’à sa tête en enquillant les buts. Suffisant pour voir le Nueve et son bandage sauter dans le premier avion direction Barajas, inquiet de voir tout ce qu’il a bâti l’an dernier se faire écraser par un Anglais aux contours parfaits.

→ L’Olympique lyonnais

Depuis 2020, Lyon nous propose sa version inversée du phénomène de Tanguy. Celle de rapatrier tous ces enfants à la maison. Sur le terrain, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont ainsi accepté la fantaisie, au même titre que Rémy Vercoutre, Ludovic Giuly, ou Fabio Grosso en coulisses. Mais alors, on n’attend pas Karim ?

→ Al-Nassr

En Arabie saoudite, l’équivalent de Canal+ se nomme MBC. Soit le plus grand média local. Mais en Arabie saoudite, MBC pourrait également devenir le plus grand trio de l’histoire du pays. Pour cela, il suffit que Karim Benzema s’allie avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mané à Al-Nassr.

→ Los Angeles FC

De sa fin d’aventure tumultueuse en équipe de France, Karim Benzema n’a pas gardé beaucoup d’amis. Parmi eux, Hugo Lloris fait heureusement parti des fidèles qui ont régulièrement soutenu KB9. Des retrouvailles sous le soleil de LA ne seraient donc pas insensées. Toujours mieux que de manger des tacos à Bron.

→ AC Milan

La vitesse de pointe d’une Formule 1 est estimée à 370 km/h. Celle d’un karting, à 90 km/h. Mais que se passerait-il si l’on combinait les deux ? Il suffit de demander à Karim Benzema de rejoindre Olivier Giroud à l’AC Milan pour connaître la réponse. On aurait alors le droit à un avion de chasse ou à une Clio 2.

→ San José Earthquakes

Lunettes rondes sur le nez, waves sur le crâne et costume noir sur le dos. Benzema avait soulevé son Ballon d’or grimé en Tupac. Alors quitte à signer en MLS et rallier la Californie, autant le faire au plus près d’Oakland, fief de son rappeur préféré. Karim Shakur régalerait la West Coast et les lowriders. Tant que P. Diddy ne rôde pas.

→ Lille

Le LOSC a relancé Rémy Cabella. Le LOSC a relancé Adam Ounas. Le LOSC a relancé Nabil Bentaleb. Le LOSC a relancé Samuel Umtiti. Le LOSC va relancer Karim Benzema. Bon, il faudra vendre l’ensemble de l’effectif pour payer son salaire, mais les supporters pourront se dire qu’ils ont le Ballon d’or du peuple chez eux.

→ MO Bejaïa

« Bientôt, j’irai visiter mon village. » Dans son documentaire intitulé Le K Benzema, l’attaquant y évoquait ses racines kabyles, lui dont le père est originaire de Tighzert près de Béjaïa. Pour commencer, Benzema pourrait donc sortir le Mouloudia Olympique Béjaïa de la troisième division algérienne. Car il n’y a pas que l’OL qui est un monument en péril.

→ Retraite FC

Karim Benzema n’a plus d’inspiration, alors autant se faire plaisir. Personne ne lui en voudra d’annoncer sa retraite à 36 ans après avoir tout gagné. En raccrochant les crampons, sa seule responsabilité sera de profiter de sa pension, de sa vingtaine de trophées et de sa Bugatti Chiron.

