Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

Ça va comme un lundi pour le Paris Saint-Germain.

Déjà auteur d’un début de saison très moyen en championnat comme en Ligue des champions (aucun succès en six matchs), le club de la capitale a vu la commission fédérale des règlements et contentieux lui faire perdre trois matchs sur tapis vert ce lundi. Cette décision fait suite à une plainte de Fleury.

En cause, le vaste imbroglio autour de la licence de la recrue franco-canadienne Florianne Jourde, arrivée cet été dans la capitale. Un certificat international de transfert aurait en effet dû être adossé à la licence de la jeune milieu de terrain en raison de sa participation à des matchs amateurs de l’AS Laval, un club québécois, en 2022-2023. Si la situation a été régularisée depuis, cela n’avait pas été fait à l’époque où le PSG a joué face à Fleury : le club essonnien a ainsi dénoncé la participation de Jourde lors de leur rencontre le 8 novembre, remportée 4-0 par les Parisiennes.

Selon les informations de L’Équipe, la FFF donnera non seulement perdant le match contre Fleury, mais aussi les rencontres face à Strasbourg (1-0, le 19 octobre) et au Havre (2-0, le 1er novembre), auxquelles l’internationale canadienne avait aussi participé.

« Une injustice manifeste » : le PSG veut faire appel

Contestant dans un communiqué « le caractère totalement disproportionné de cette sanction », le PSG souhaite faire appel : « Aucun préjudice n’a été causé à quiconque. La FFF vient de sanctionner une situation administrative qu’elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. »

Quoi qu’il en soit, avec ses neuf points en moins, le PSG n’en compte maintenant plus que 17 en championnat : il tombe ainsi de la 2e à la 5e place, à égalité avec… Fleury.

Et surtout, joyeux Noël !

