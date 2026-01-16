S’abonner au mag
Imbroglio autour de la situation de Kelly Gago à Everton

Imbroglio autour de la situation de Kelly Gago à Everton

Le Paris Saint-Germain va devoir prendre son mal en patience. Selon les informations de L’Équipe, Kelly Gago a vu son transfert au PSG bloqué par Everton, alors que le club anglais s’était engagé à lui laisser un bon de sortie pour quitter les Toffees cet hiver.

Mal être et promesses non tenues

Malgré la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 en juin dernier, l’internationale française souhaite revenir en France pour des raisons personnelles et disposerait d’une offre du PSG. Mais tout aurait changé dans l’esprit de la joueuse après un incident survenu à l’entraînement en août dernier où la joueuse a quitté l’entraînement en larmes. Malgré cet évènement, Gago avait repris la saison avec Everton où elle a inscrit quatre buts cette saison. La joueuse, tout de même atteinte psychologiquement, et ses représentants ont sollicité l’aide de l’UNFP et de la FIFPRO pour tenter de trouver une issue à cette impasse. Elle a fini par pouvoir s’entretenir avec un médecin du club en début de semaine, alors qu’Everton ne lui aurait jusqu’alors pas apporté d’aide psychologique, selon nos informations.

L’ancienne du FC Nantes n’a pas mâché ses mots dans les colonnes de L’Équipe : « Le coach ne voulait pas que je signe dans une autre équipe de la même ligue. Je comprends. Je lui ai dit que le seul club que je voulais était le PSG. Il m’a assuré qu’il ne me forcerait pas à rester. On avait un accord verbal », a-t-elle maugréé. « Je suis seule contre tousÀ chaque fois que mon agent vient me voir, ils l’esquivent. Ils disent qu’il me manipule alors que pas du tout. Je veux simplement partir. Ce que je vis est injuste. » L’internationale tricolore n’était pas convoquée dans le groupe qui a affronté West Bromwich Albion jeudi soir en seizièmes de finale de FA Cup.

En attendant un happy end ?

Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

