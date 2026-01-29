S’abonner au mag
La presse marseillaise dézingue la prestation « pitoyable » de l'OM

Le Dîner de cons avec onze invités. Corrigés 3-0 en Belgique, les Marseillais ont été éliminés mercredi soir dès la phase de groupes de la Ligue des champions, une sortie de route sans panache et sans noblesse, unanimement critiquée par la presse française.

Si l’OM a été victime d’un scénario improbable : un but inscrit par le gardien du Benfica Lisbonne, Anatoliï Trubin, contre le Real Madrid (4-2) qui a propulsé les Portugais en barrages, pour les observateurs, ce fait de jeu spectaculaire n’est qu’anecdotique.

« Une honte publique »

Pour la presse, la véritable cause de l’élimination marseillaise se trouve sur la pelouse belge. « Ridicules », titre sans détour La Provence, qui évoque une prestation « pitoyable » et indigne d’un rendez-vous de cette importance. Même tonalité du côté du média Le Phocéen, qui parle d’une équipe « inqualifiable », quittant la Ligue des champions « par la petite porte ». Une « honte publique » dont l’OM pourrait mettre du temps à se relever, même si le club reste engagé en Coupe de France et en course pour une qualification européenne via le championnat.

Eurosport pointe une équipe qui s’est elle-même sabordée, rappelant que Marseille disposait, statistiques à l’appui, de près de 95 % de chances d’accéder aux barrages avant cette dernière journée. Et Roberto De Zerbi en prend aussi pour son grade. L’Équipe estime que l’entraîneur italien n’a « pas aidé tactiquement » son équipe, ajoutant que ce match constitue « une pierre dans le jardin » du technicien de 46 ans.

Allez, il y a le Paris FC dès samedi.

Où est le but qui manquait à l’OM pour se qualifier en barrage ?

