Le banger de Vitinha avec le Genoa

On l’avait pas vu venir. L’ex-joueur le plus cher de l’histoire de l’OM a fait parler de lui. Vitinha, désormais sous les couleurs du Genoa, a marqué un sacré pion ce dimanche. Lors de la 29e journée de Serie A, l’attaquant portugais, qui venait juste d’entrer en jeu, a parfaitement lancé les siens en ouvrant le score d’une frappe soudaine aux 30 mètres.

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De nouveau en confiance

Si sa première saison avec les Rossoblù avait été plus que moyenne (2 buts et 3 passes décisives en 27 matchs TCC), Vitinha, déjà buteur lors de la victoire de prestige face à la Roma la semaine dernière, semble enfin retrouver des couleurs. Cette saison, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives et semble enfin être épargné par les blessures. Pour rappel, son passage à l’Olympique de Marseille avait été désastreux avec seulement 6 buts et 4 passes décisives en 43 rencontres.

Loin des yeux, loin du cœur des Phocéens.

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