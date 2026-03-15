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Le banger de Vitinha avec le Genoa

TM
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Le banger de Vitinha avec le Genoa

On l’avait pas vu venir. L’ex-joueur le plus cher de l’histoire de l’OM a fait parler de lui. Vitinha, désormais sous les couleurs du Genoa, a marqué un sacré pion ce dimanche. Lors de la 29e journée de Serie A, l’attaquant portugais, qui venait juste d’entrer en jeu, a parfaitement lancé les siens en ouvrant le score d’une frappe soudaine aux 30 mètres.

De nouveau en confiance

Si sa première saison avec les Rossoblù avait été plus que moyenne (2 buts et 3 passes décisives en 27 matchs TCC), Vitinha, déjà buteur lors de la victoire de prestige face à la Roma la semaine dernière, semble enfin retrouver des couleurs. Cette saison, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives et semble enfin être épargné par les blessures. Pour rappel, son passage à l’Olympique de Marseille avait été désastreux avec seulement 6 buts et 4 passes décisives en 43 rencontres.

Loin des yeux, loin du cœur des Phocéens.

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TM

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