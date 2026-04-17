Une légende du Bayern indique la sortie à Manuel Neuer

Un œil d’expert. Malgré la qualification du Bayern contre le Real Madrid (4-3), mercredi, Manuel Neuer est passé à côté de sa rencontre. Le gardien de but bavarois a fait preuve d’une fébrilité inhabituelle, illustrée par les deux buts d’Arda Güler en faveur des Merengues. Avant ce match retour, le vétéran de 40 ans continuait de brûler les rétines grâce à des interventions cruciales sur sa ligne, notamment lors de la manche aller à Madrid.

Pas suffisant pour Oliver Kahn. L’ancien portier légendaire du Bayern invite aujourd’hui Manuel Neuer à envisager la retraite dans une émission de Sky Sport Deutschland. « Je pense que si j’étais à sa place, je me dirais probablement : « je ne peux pas faire mieux ». Remporter à nouveau la Ligue des champions, le championnat et la Coupe, serait le summum absolu et le moment idéal pour dire : c’est fini », estime l’homme aux 632 matchs avec le club de la Bavière.

Un palmarès déjà hors-norme

Manuel Neuer a raflé tous les titres possibles depuis son arrivée au club en 2011 : il compte 30 succès collectifs avec le Bayern, dont 2 Ligues des champions, 12 Bundesliga et 5 Coupes d’Allemagne. Il peut encore réaliser ce triplé inédit pour la troisième fois de sa carrière.

Foutue obsolescence programmée.

Pour Oliver Kahn, le prochain Ballon d’or sera encore un Français