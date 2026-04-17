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Pourquoi Franck Haise a refusé de participer à la Coupe du monde ?

CT
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Pourquoi Franck Haise a refusé de participer à la Coupe du monde ?

La Ligue 1 plutôt que la Coupe du monde. C’est le choix que Franck Haise a fait. Libre depuis son départ de Nice en décembre 2025, l’entraîneur français était ciblé par la fédération tunisienne de football pour diriger les Aigles de Carthage en vue de la Coupe du monde 2026. « Oui j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde… mais l’idée c’était quand même de repartir sur un projet club. Et il y a eu quelques questions : si je pars pour quelques mois avec la sélection, est-ce que derrière les clubs ne vont pas se dire que je suis en poste ? », avoue le coach de 55 ans dans le podcast Kampo ce jeudi, visiblement propice au FOMO.

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Le mariage parfait avec Rennes

Franck Haise a rapidement rebondi le 18 février, en prenant la tête du Stade Rennais. L’aventure bretonne débute parfaitement pour le technicien : il compte 5 victoires, 1 match nul et 1 défaite en Ligue 1, permettant ainsi à Rennes de pointer à la sixième place du classement.

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CT

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