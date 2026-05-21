Bruno Genesio laisse un indice inattendu sur son avenir

Et si c’était ça, l’annonce du transfert du siècle ? Alors que Bruno Genesio avait annoncé sa volonté de discuter avec son président, Olivier Létang, concernant une éventuelle prolongation de contrat dans le Nord, ce dernier a fait appel à une société de location de monte-meuble à Lille ce mardi.

Complètement mort, l’info transfert la plus incroyable pic.twitter.com/CFktEotCu2 — jean (@JeanLeVrai) May 21, 2026

L’entreprise « Monte Meuble Hauts-de-France » nous a confirmé que le service choisi était celui d’un déménagement, ce qui pourrait laisser présager un départ du technicien des Dogues du club en cette fin de saison.

L’OM comme point de chute ?

RMC Sport a annoncé il y a quelques jours que le Rhodanien souhaitait quitter le LOSC et que plusieurs écuries étaient intéressées par l’ancien technicien rennais. Parmi les clubs concernés : l’Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens aimeraient attirer Pep dans le Sud, le considérant comme suffisamment expérimenté pour sauver les meubles après une saison ratée.

Master Déménagement Marseille est noté 4,7 étoiles sur 5, si jamais…

Des supporters lillois au Stade de France pour la finale ?