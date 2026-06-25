Des supporters des Bleus exclus pour revente de billets

Certains ont visiblement confondu passion et business plan. Selon Ouest-France, plusieurs détenteurs de billets réservés aux supporters des Bleus ont été exclus après avoir revendu leurs places à des prix largement supérieurs à leur tarif d’achat.

Le principe était pourtant simple : des places réservées aux fans français, à tarif préférentiel, pour remplir les parcages tricolores pendant cette Coupe du monde. Sauf que certains petits malins se sont dit : « Pourquoi ne pas se faire un petit billet ? » Des tickets obtenus autour de 50 euros auraient ainsi été proposés à plusieurs centaines d’euros, parfois jusqu’à 500 euros pour des catégories similaires.

Les pirates sortis du groupe

La combine expliquerait notamment la présence de supporters adverses ou étrangers dans des zones normalement réservées aux fans français lors des matchs contre le Sénégal et l’Irak. Face au problème, les groupes de supporters, dont les Irrésistibles Français, ont mené l’enquête avec la FFF pour identifier les revendeurs, certains fautifs ayant déjà été démasqués et bannis.

À ce tarif-là, on espère que les ponchos étaient fournis à Philadelphie.

Pronostic Norvège France : analyse, cotes et prono Coupe du Monde