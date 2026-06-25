La FIFA suspend le Népal

Infantino, l’abominable homme dégage. La FIFA a décidé de suspendre le Népal de ses compétitions. En cause : le bras de fer entre l’All Nepal Football Association et le Conseil national des sports du Népal autour de l’élection à la présidence de la fédération. Le Conseil national des sports avait suspendu l’ANFA pendant trois mois en début d’année, avant de revenir sur sa décision mais le mal était visiblement fait aux yeux de la FIFA, toujours très chatouilleuse dès qu’un gouvernement commence à mettre les doigts dans ses fédérations.

Le football népalais mis à l’arrêt

Conséquence directe : la fédération népalaise perd ses droits de membre jusqu’à nouvel ordre. Ses sélections et ses clubs ne peuvent donc plus participer aux compétitions organisées par la FIFA, ni prendre part au congrès de l’instance.

Comme quoi, la FIFA sait encore sanctionner quand elle veut. Bon, c’est plus facile quand il s’agit du Népal, en revanche.

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