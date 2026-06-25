La série incroyable du Brésil en poules à la Coupe du monde

Les rois du football jusqu’au bout. Forts de leur joli succès sur l’Écosse (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, les Brésiliens ont fini leaders du groupe C devant le Maroc grâce à une meilleure différence de buts (+6 pour la Seleção contre +3 pour les Lions de l’Atlas). De quoi faire perdurer une série royale et incroyable.

Quatre décennies de domination… des poules

Depuis le Mondial 1982 en Espagne, le Brésil a tout simplement toujours terminé en tête de sa poule à chaque Coupe du monde. Évidemment, personne ne fait mieux sur la période.

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En seizièmes de finale, Neymar, Vinícius et consorts pourraient retrouver le Japon ou les Pays-Bas le lundi 29 juin à 19 heures au Houston Stadium.

Dommage qu’il y ait une phase à élimination directe après la phase de groupes…

Le grand retour de Neymar avec le Brésil