Le grand retour de Neymar avec le Brésil

On y croyait plus. Outre la victoire du Brésil face à l’Écosse (0-3) et une première place assurée, la rencontre a également vu Neymar entrer en jeu avec le maillot de la Seleção pour la première fois depuis près de trois ans.

Une attente de 982 jours

Neymar n’avait plus revêtu la tunique auriverde depuis le 17 octobre 2023 face à l’Uruguay, date de sa grave blessure au genou gauche qui l’avait tenu éloigné des terrains durant une longue période. Surprise de la liste de Carlo Ancelotti pour ce Mondial, l’attaquant de Santos était absent lors des deux premières rencontres pour une blessure au mollet droit. Présent sur la feuille de match face à la Tartan Army, le joueur de 34 ans est entré en jeu à la 76e minute pour remplacer Matheus Cunha.

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« Il peut jouer, il va bien, il s’est très bien entraîné. Je suis très content de lui », avait affirmé mardi Carlo Ancelotti. 982 jours ont donc séparé son dernier match avec le Brésil de celui-ci, une attente interminable et une entrée en jeu accueillie bruyamment par les supporters auriverdes présents au stade de Miami.

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