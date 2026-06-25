Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale

On se frotte déjà les mains. Après la large victoire du Brésil face à l’Écosse (3-0) et le succès poussif du Maroc face à Haïti (4-2), le groupe C a rendu son verdict. La Seleção termine première à la différence de buts tandis que les Lions de la Teranga doivent se contenter de la deuxième place. Avec ces positions figées, il est déjà possible de se projeter dans le tableau et de connaître les adversaires potentiels des deux nations en seizièmes de finale.

De belles affiches à venir ?

En l’état actuel des choses, si le groupe F ne bouge pas, le Brésil affronterait le Japon (2e) tandis que le Maroc croiserait le fer avec les Pays-Bas (1ᵉʳ du groupe F) pour une place en huitièmes de finale.

La Tunisie, elle, est déjà éliminée, mais il ne faut pas enterrer la Suède trop tôt, puisque les hommes de Graham Potter peuvent avec trois points encore terminer aux deux premières places. Le classement définitif du groupe F sera connu après les rencontres entre le Japon et la Suède et la Tunisie et les Pays-Bas, qui débuteront simultanément dans la nuit de jeudi à vendredi à 1 h du matin (heure française).

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