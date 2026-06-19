Voici pourquoi les Bleus ne gagneront pas la Coupe du monde

Officiel : la France ne sera pas championne du monde. Du moins il faudra qu’Ousmane Dembélé parvienne à vaincre la terrible malédiction qui frappe les Ballons d’or depuis 1998. Comme le souligne L’Équipe, aucun des sept derniers lauréats du plus beau trophée individuel n’a réussi à être champion du monde la saison qui suit.

R9 en finale… et les autres en quarts

Tout commence avec Ronaldo, déjà diminué pendant toute la compétition de 1998, qui s’incline en finale face à une France pragmatique (3-0), non sans avoir goûté au passage à un solide tampon de Barthez. Une défaite en finale qui reste, avec le recul, le meilleur résultat obtenu par un Ballon d’or.

La suite confirme la tendance : Michael Owen bute en quarts de finale en 2002, puis c’est au tour de Ronaldinho, quatre ans plus tard, de plier face à un Zidane des grands soirs. Messi connaît un sort similaire en 2010, humilié 4-0 par l’Allemagne. Cristiano Ronaldo, lui, signe carrément le pire parcours de l’histoire pour un lauréat du BO, éliminé dès les poules au Brésil en 2014, puis dès les huitièmes en Russie quatre ans plus tard. Quant à Karim Benzema, sacré en 2022, il n’aura même pas eu l’occasion d’affronter la malédiction : forfait avant le coup d’envoi du Mondial qatari.

Mbappé veut juste maximiser ses chances de remporter la Coupe du monde ?

Vous reprendez bien du Rab' ?