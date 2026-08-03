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Cinq buts inscrits hors de la surface dans le même match aux États-Unis

MJ
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Cinq buts inscrits hors de la surface dans le même match aux États-Unis

La surface de réparation était visiblement trop proche. Les Rowdies de Tampa Bay ont renversé Louisville City (5-4)  samedi dernier en USL Championship (D2 états-unienne), dans rencontre complètement folle.

Jugez plutôt : cinq des neuf buts ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface. Frappes enroulées, reprises de volée, missiles : les deux équipes ont décidé de régler leurs comptes à distance et d’enchaîner les bangers.

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Un retour venu de loin

Menés 3-0 à la pause après avoir encaissé trois buts en huit minutes, les joueurs de Tampa Bay ont égalisé en seulement six minutes au retour des vestiaires. Louisville a ensuite repris l’avantage, avant que Russell Cicerone ne remette les deux équipes à égalité à la 86e minute. Trois minutes plus tard, MD Myers a inscrit son deuxième but de la soirée pour offrir la victoire aux Floridiens.

Neuf buts, dont cinq sans mettre un pied dans la surface. Mauvaise soirée pour les gardiens.

Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique

MJ

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