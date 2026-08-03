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Pochettino rempile avec les States

JD
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Pochettino rempile avec les States

Objectif 2030. Ce lundi, Mauricio Pochettino a prolongé son bail à la tête de la sélection états-unienne (masculine) de football jusqu’en 2030. S’il parvient à aller au bout de son contrat, l’Argentin de 54 ans a pas mal d’échéances sympas qui l’attendent : la Ligue des Nations de la CONCACAF et la Gold Cup en 2027 et 2029, sans oublier les qualifications pour la Coupe du monde 2030, laquelle se déroulera en (très petite) partie dans son pays natal.

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Un record à battre

Arrivé sur le banc du pays de l’Oncle Sam en 2024, Pochettino affiche un bilan légèrement favorable après 31 matchs dirigés (18 victoires, 1 nul, 12 défaites). Son employeur préfère cependant appuyer le fait qu’il détient le record de victoires pour un entraîneur de la Team USA en Coupe du monde : quatre, soit les trois matchs de poule, auquel s’ajoute le succès glané contre la Bosnie-Herzégovine en seizième de finale, lors duquel Folarin Balogun a reçu un carton rouge qui a fait polémique jusqu’à ce que la Belgique renvoie les locaux à leurs chères études.

Comme quoi, les Argentins ne peuvent pas tout le temps compter sur la main de Dieu.

L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042

JD

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