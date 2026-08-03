Un Américain en route vers Strasbourg

Strasbourg continue son grand remaniement. Giovanni Reyna va rejoindre le club alsacien dans les prochains jours pour cinq saisons. Selon L’Équipe, le joueur étasunien devrait en effet s’engager avec le Racing pour la modique somme de… 3 millions d’euros. L’homme aux 42 sélections avec la Team USA, dont 5 lors du dernier Mondial, va passer sa visite médicale ce lundi et signer dans la foulée son contrat.

Des débuts précoces puis plus grand chose

Dans les pas de Pulisic à Dortmund, Reyna est devenu, lors de la saison 2019-2020, à 17 ans et 66 jours le plus jeune joueur américain à jouer en Bundesliga, début d’une longue expérience de cinq saisons jouées avec le club allemand. Pas titulaire indiscutable mais solidement installé dans la rotation, Reyna n’a jamais su définitivement s’imposer au BVB. Ses deux dernières saisons, disputées successivement à Nottingham et au Borussia Mönchengladbach furent elles plus compliquées.

Mais bon : deux piges réussies à Strasbourg puis direction le loft londonien !

La correspondance Strasbourg-Chelsea fonctionne toujours