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Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical

LB
Réactions
Le Sporting Portugal balaye Strasbourg en amical

Sporting 7-0 Strasbourg

Buts : Doumbia (4e), Altimira (36e), Andersen (51e), Zalazar (65e SP), Araújo (70e), Catamo (80e), Ioannidis (84e) pour Os Leões.

Un score de rugby. Pour son premier match amical de la saison et le premier du nouvel entraîneur Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait corriger par le Sporting (7-0).

Un match à sens unique

Alors que les Strasbourgeois comptaient déjà deux buts de retard à la mi-temps après les réalisations d’Issa Doumbia (1-0, 4e) et de Sergi Altimira (2-0, 36e), les neuf changements effectués par le technicien strasbourgeois n’ont pas eu l’effet escompté.

Les Strasbourgeois ont vu l’addition s’alourdir avec cinq nouveaux buts encaissés en un peu plus d’une demi-heure. En revanche, aucun joueur du Sporting n’a marqué deux fois. Silas Andersen (3-0, 51e), Rodrigo Zalazar (4-0, 65e), Maximiliano Araújo (5-0, 70e), Geny Catamo (6-0, 80e) et Fotis Ioannidis (7-0, 84e) sont tous parvenus à tromper la vigilance de Gabriel Slonina qui avait pris la place de Milosz Piekutowski dans les cages alsaciennes à la mi-temps. Les Strasbourgeois affronteront Blackburn ce samedi.

De toute façon ça ne compte pas.

Couac lors d’un transfert à Strasbourg

LB

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