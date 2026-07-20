La terre a tremblé. Le deuxième sacre mondial de l’Espagne dimanche soir, après avoir triomphé de l’Argentine (1-0), a eu des répercussions aussi bien sur terre que sous terre.

Des ondes sismiques ressenties dans plusieurs villes espagnoles

À Barcelone, Cadix, Grenade ou encore Algésiras, il y a eu plusieurs ondes sismiques au moment du but inscrit par Ferran Torres et lors du coup de sifflet final, comme l’a indiqué ce lundi le centre Geosciences de Barcelone.

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Selon les données analysées, les capteurs ont donc détecté trois pics d’activité pendant le match : après le but de Torres, après le but annulé au joueur du Barça pour une position de hors-jeu à la 114e minute, mais la vibration la plus forte a été enregistrée après le coup de sifflet final. Les scientifiques ont expliqué que ces mouvements constituaient un exemple de « sismicité induite » provoquée par l’activité humaine, en l’occurrence, des milliers de supporters sautant, criant et célébrant en même temps.

Plus besoin de l’article 150 de la Constitution espagnole pour unifier le pays, juste d’un but de Ferran Torres.

Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid