Aleksander Čeferin a boycotté la finale du Mondial

Trop c’est trop. Selon The Times, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, n’a pas assisté au triomphe de l’Espagne (1-0) lors de la finale de la Coupe du monde dimanche soir à cause de l’affaire Balogun.

Des tensions sensibles entre la FIFA et l’UEFA

Dans un communiqué particulièrement virulent publié le 6 juillet dernier, le dirigeant de l’instance du football européen a considéré que la FIFA en en annulant le carton rouge de l’attaquant américain « a franchi une ligne rouge ». L’UEFA avait également expliqué qu’il s’agissait d’une décision « sans précédent, incompréhensible et injustifiable ». Une décision qui interroge sur les relations entre la FIFA et l’UEFA puisque le dirigeant slovène s’avère également être le vice-président de l’instance du football mondial.

Ambiance au top.

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